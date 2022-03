O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Σαουδικής Αραβίας, για λογαριασμό της Scuderia Ferrari.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Τζέντα για το GP Σαουδικής Αραβίας της Formula 1 με το FP2. Η διαδικασία ξεκίνησε με 15 λεπτά καθυστέρηση λόγω της συνάντησης που είχε η FIA με τη Formula 1, τις ομάδες και τους οδηγούς, όπου ενημερώθηκαν για την παρούσα κατάσταση, μετά την πυραυλική επίθεση σε εγκαταστάσεις της Aramco, κοντά στην πίστα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε το δύο στα δύο την Παρασκευή για τη Scuderia Ferrari με ταχύτερη επίδοση το 1:30,074. Ξανά στη 2η θέση ήταν ο Μαξ Φερτάπεν, δίχως όμως να σημειώσει χρόνο με την μαλακή γόμα. Οι δύο Mercedes έδειξαν πιο ανταγωνιστικές παρά το έντονο porpoising, ενώ ανάλογη εικόνα είχε και η McLaren. Εντυπωσιακό στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών ήταν το γεγονός πως μόλις ένα δευτερόλεπτο χώριζε τους 13 πρώτους οδηγούς.

Οι δύο Ferrari ξεκίνησαν δυναμικά τη διαδικασία με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι στην κορυφή των χρόνων με τη μέση γόμα ελαστικών. Η Red Bull Racing θέλησε να απαντήσει λίγο αργότερα, με τον Φερστάπεν να σκαρφαλώνει εκείνος στη 2η θέση, όμως είχε λιγότερα καύσιμα. Η διαφορά των δύο ήταν σε εκείνο το σημείο στα δύο χιλιοστά.

Όταν οι ομάδες ολοκλήρωσαν το αρχικό τους πρόγραμμα, τα μονοθέσια επέστρεψαν στα γκαράζ ώστε οι οδηγοί να προτείνουν αλλαγές και οι μηχανικοί να τις εφαρμόσουν. Η πρόσφυση της πίστας βελτιωνόταν συνεχώς, κάτι που έδινε παράλληλα περισσότερη αυτοπεποίθηση στους οδηγούς.

Λίγο πριν τα μισά της διαδικασίας, τα μονοθέσια έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα για τις πρώτες προσομοιώσεις κατατακτήριων δοκιμών με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Πολλοί οδηγοί δεν βρήκαν χρόνο με την πρώτη προσπάθεια, ενώ άλλοι χρειάστηκαν δύο γύρους προθέρμανσης για να βελτιώσουν το χρόνο τους με την κόκκινη γόμα. Ο Λεκλέρ έγραψε νέα ταχύτερη προσπάθεια στο 1:30,074, ενώ οι δύο Mercedes έδειξαν καλύτερο πρόσωπο και σκαρφάλωσαν στις θέσεις 5 και 6.

Το απρόοπτο της διαδικασίας ήταν το Virtual Safety Car που προκάλεσε ο Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Δανός αντιμετώπισε πάλι πρόβλημα με το μονοθέσιό του και σταμάτησε σε σημείο όπου βοηθοί της πίστας μπορούσαν να απομακρύνουν γρήγορα την VF-22 του.

Όταν συνεχίστηκε η δράση, το... δράμα ξεκίνησε για τους δύο οδηγούς της Ferrari. Αρχικά ο Κάρλος Σάινθ «έξυσε» για μερικά δευτερόλεπτα τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 13, ενώ ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, είχε επαφή στη στροφή 4, τραυματίζοντας την ανάρτηση της F1-75. Αυτό κόστισε πολύτιμο χρόνο και στους δύο.

Τα τελευταία 20 λεπτά της διαδικασίας ίσως ήταν βαρετά για τους θεατές, αλλά πολύτιμα για οδηγούς και ομάδες. Οι περισσότεροι οδηγοί ήταν στην πίστα με γεμάτα ρεζερβουάρ ώστε να κάνουν προσομοίωση αγώνα. Οι συνθήκες του FP2 είναι αυτές που θα συναντήσουν την Κυριακή στο μεγάλο αγώνα και η συλλογή δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να βελτιστοποιηθεί το στήσιμο των μονοθεσίων.

Following both drivers kissing the wall they won’t resume this session due to damages.#SaudiArabianGP #FP2 pic.twitter.com/soVHd33J99