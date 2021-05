Η ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο κατάφερε δίχως να έχει αλλαγές και με τον Πέρες να... μετακομίζει από τον άξονα στη θέση κάτω απ' τα δοκάρια λόγω έλλειψης τερματοφυλάκων, να φτάσει στο 2-1 απέναντι στην Ιντεπεντιέντε.

Μάλιστα, οι αντίπαλοι φρέσκαραν την σύνθεσή τους και έκαναν και τις πέντε αλλαγές τους, με την ποιότητα και την ψυχή των παικτών της Ρίβερ να κάνει τη διαφορά και να οδηγεί την ομάδα στη νίκη!

Δείτε το επίσημο έγγραφο με το απόλυτο κενό στους αναπληρωματικούς των γηπεδούχων:

The official Conmebol team sheet for last night's River-Santa Fe game with no subs on the River Plate bench ! pic.twitter.com/Pcksff8i1l

— AS English (@English_AS) May 20, 2021