Η Νιγηρία κάλεσε 31 παίκτες για το φιλικό με το Καμερούν και οι 13 είναι επιθετικοί! (pic)

Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά συνολικά 13 επιθετικοί συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της εθνικής Νιγηρίας για το φιλικό παιχνίδι με το Καμερούν σε λίγες ημέρες στην Αυστρία.

Συνολικά η αποστολή αποτελείται από 31 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 13 αγωνίζονται στην επίθεση! Συγκεκριμένα, οι Μούσα, Σιμόν, Αϊγόμπι, Σίμι, Οσιμέν, Ιεανάτσο, Τσουκγουέζε, Ουμάρ, Μοφί, Ονιεκούρου, Ιγουοάλα, Ολαγίνκα, Ονουάτσου.

Από την άλλη, ο Γκέρνοτ Ρορ πήρε τέσσερις τερματοφύλακες, εννέα αμυντικούς και μόλις πέντε μέσους! Ο 67χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Νιγηρίας θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέους σχηματισμούς αλλά και νέα πρόσωπα, ειδικά στην επίθεση...

Here we go again! Our squad list for the international friendly against @FecafootOfficie on June 4, 2021 in Austria. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/x8E0I8BT07

