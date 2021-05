Αντριάνο: «Μετά τον θάνατο του πατέρα μου είχα μία μεγάλη τρύπα στην καρδιά» (vid)

Πριν από μερικά χρόνια ο Αντριάνο ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και της Ίντερ και χιλιάδες παιδιά ήθελαν να του μοιάσουν. Ηταν εκ των κορυφαίων και πιο ταλαντούχων επιθετικών που έχουν περάσει απ’ τον πλανήτη. Άλλωστε, άφησε και ιστορία στους «νερατζούρι» και το ιταλικό πρωτάθλημα.

Η πορεία του όμως σταμάτησε απότομα. Ο Αντριάνο αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Player’s Tribune», ότι ο θάνατος του πατέρα του τον επηρέασε όχι μόνο στην ποδοσφαιρική του καριέρα αλλά και στη ζωή.

Ωστόσο, όπως τόνισε αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσει, καθώς έπρεπε να τα βάλει και με το ίδιο του το κορμί και συγκεκριμένα με τον αχίλλειο τένοντά του, ο οποίος τον πρόδωσε το 2011.

«Το 2011 τραυματίστηκα πολύ σοβαρά στον αχίλλειο τένοντα. Αδερφέ, ήξερα από τότε ότι εγώ σωματικά τελείωσα. Σίγουρα μπορείς να κάνεις κάποια επέμβαση και να εξαφανίσεις την τρύπα που υπάρχει εκείνη, ενώ παράλληλα κάνεις την απαραίτητη αποθεραπεία. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι ξανά ο ίδιος. Ήταν η ίδια κατάσταση που ένιωσα όταν πέθανε ο πατέρας μου. Τότε είχα μία τεράστια τρύπα στην καρδιά μου, ενώ πιο μετά είχα και μία μεγάλη τρύπα στον αχίλλειό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

