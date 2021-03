Βέλα: «Κέρδισα όλους του ατομικούς τίτλους αλλά ήμουν τυχερός που αντιμετώπισα τον Ζλάταν» (vids)

Ο Κάρλος Βέλα το 2019 πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες του σεζόν, καθώς όντας αρχηγός της Λος Άντζελες, σκόραρε 34 γκολ και μοίρασε 15 ασίστ. Τότε μάλιστα, κέρδισε και το «χρυσό παπούτσι», το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του MLS, αλλά και το πρωτάθλημα με την ομάδα του.

Βέβαια, εκείνη τη χρονιά είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη αντιπαλότητα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος τότε αγωνιζόταν για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Ο Σουηδός ήταν πολύ κοντά στο να αναδειχθεί εκείνος ο κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος, αλλά τελικά τελείωσε τη σεζόν με 30 τέρματα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Κάρλος Βέλα κατά την Media Day 2021, τόνισε πως έχει ανάγκη από τον σκληρό ανταγωνισμό που προσφέρουν παίκτες, όπως ο Ζλάταν, ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Σουηδό σταρ.

«Νομίζω ότι τελικά είναι καλό να παίζεις κόντρα σε παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Βγάζουν τον καλύτερό σου εαυτό. Τουλάχιστον αυτό έγινε στην περίπτωσή μου. Ήμουν τυχερός που αντιμετώπισα τον Ζλάταν δύο σεζόν εδώ στο MLS. Πολεμήσαμε ο ένας κόντρα στον άλλον και στο τέλος κέρδισα όλους τους ατομικούς τίτλους. Φέτος πρέπει να ψάξω για νέους στόχους και αντιπάλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πάντως η κόντρα του με τον Ζλάταν τότε είχε ανοίξει για τα καλά. Ο πρώην φορ των Λος Άντζελες Γκάλαξι και νυν της Μίλαν είχε ερωτηθεί για το αν ο Βέλα, είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος και έδωσε μία απάντηση, την οποία δύσκολα θα ξεχάσει κανείς.

«Δε δούλεψα όλη την καριέρα μου για να έρθω στο MLS και να με συγκρίνουν με τον Κάρλος Βέλα. Τα μίντια έκαναν ένα τεράστιο λάθος. Δε συγκρίνεις μία Ferrari με ένα FIAT. O Βέλα είναι 29 ετών και περνάει τα καλύτερα του χρόνια στο MLS. Όταν εγώ ήμουν 29 αγωνιζόμουν στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη διαφορά», είχε πει ο υψηλόσωμος φορ των «ροσονέρι».

"Ese año me tocó estar con (Zlatan) peleando y pues me tocó ganarle... Me hizo bien."

You can learn a lot from this video pic.twitter.com/ErPpxuZV14

— UK Soccer Cards (@soccer_cards) March 18, 2021