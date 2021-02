Ιντερνασιονάλ: Ο VAR της στέρησε στο 96' το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 41 χρόνια! (vid)

Η Φλαμένγκο την ίδια ώρα έχανε από την Σάο Πάουλο και αν τελικά η Ιντερνασιονάλ είχε πετύχει το γκολ της νίκης κόντρα στην Κορίνθιανς, θα ήταν εκείνη που θα πανηγύριζε τον πρώτο της τίτλο έπειτα από το 1979!

Το γκολ στο 96' ξεσήκωσε όλο τον πάγκο και οι ποδοσφαιριστές έτρεχαν παντού ξεσπώντας για την τεράστια επιτυχία, όμως, ο VAR τσέκαρε τη φάση έπειτα από την υπόδειξη του επόπτη και τελικά υπήρχε οφσάιντ που έκρινε ένα ολόκ​ληρο πρωτάθλημα!

Η Φλαμένγκο τερμάτισε στην κορυφή με το +1 από την Ιντερνασιονάλ μετά και το δραματικό φινάλε στην Λίγκα της Βραζιλίας...

Internacional miss out on a first Brazilian league title since 1979.

With Flamengo losing elsewhere all they needed was a goal. Instead they had a penalty overturned by VAR and two goals ruled out.

...One in the 90’+7th minute.

