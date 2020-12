Δεύτερη κούπα για τον Γκιγιέρμε, γκολάρα «α λα Μπάρτσα» της Αλ Σαντ του Τσάβι (pics & vids)

Δεύτερη κούπα στο Κατάρ για τον Γκιγιέρμε μέσα σε λιγότερους από τέσσερις μήνες παρουσίας. Μετά το QSL Cup, η ομάδα του Βραζιλιάνου πρώην μέσου του Ολυμπιακού, η Αλ Σαντ, κατέκτησε και το Κύπελλο του Εμίρη, εγκαινιάζοντας ιδανικά το νέο, μουντιαλικό γήπεδο «Αλ Ραγιάν», στο οποίο έγινε μια εντυπωσιακή τελετή πριν από το ματς.

Ο προπονητής της Αλ Σαντ, ο Τσάβι, ο οποίος έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που την κατακτά ως παίκτης και ως τεχνικός (μετράει αισίως τέσσερις τίτλους με τη νέα του ιδιότητα), είδε την ομάδα του να νικάει την Αλ Αραμπί με 2-1, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ με καταπληκτική ομαδική προσπάθεια, η οποία θύμισε (ξεπερνώντας βεβαίως τις διαφορές) την παλιά, καλή Μπαρτσελόνα. Τη δική του, δηλαδή.

Al Sadd 2nd goal vs Al Arabi. Quickly creating passing options, as well as that through is fantastic. https://t.co/E9psLruKFM

