Ο εξτρέμ της Άστον Βίλα και σκόρερ στο πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό, Μούσα Ντιαμπί, έστειλε το μήνυμα του για τη ρεβάνς του Φαλήρου μέσω Social Media.

O Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο του Μπέρμινγκχαμ κρατάει στα χέρια του το εισιτήριο για τον τελικό του Conference League, καθώς καλείται να διαχειριστεί στην έδρα του προβάδισμα δυο γκολ. Φυσικά δεν θα είναι εύκολη η αποστολή του κόντρα στην Άστον Βίλα, η οποία είναι μια «ανάσα» από την εξασφάλιση της 4ης θέση της Premier League, η οποία οδηγεί στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο ακραίος επιθετικός των Villans, Μούσα Ντιαμπί, έκανε ανάρτηση στα Social Media ενόψει της ρεβάνς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έγραψε: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα παλέψουμε στον επαναληπτικό, όλοι μαζί».

It's not over yet. We are going to fight in the second leg, all together 🟣🔵 #M19🌪️ pic.twitter.com/CqP3lWaFtR