Λίγο πριν ο μεγάλος Μαραντόνα... ταξιδέψει στην τελευταία του κατοικία η αγαπημένη του Νάπολι αντιμετωπίζει την Ριέκα για την 4η αγωνιστική του Europa League! Ετσι οι Ναπολιτάνοι έχουν κάνει τη νύχτα... μέρα με δεκάδες καπνογόνα για να πουν με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο το... αντίο στον «Θεό» τους. Εκατοντάδες οπαδοί έσπασαν την καραντίνα που έχει επιβληθεί λόγω του κορονοϊού και βρίσκονται γύρω από το Σαν Πάολο για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ όσο περνάει η ώρα και πλησιάζει η σέντρα όλο και περισσότεροι συγκεντρώνονται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου!

These type of #Maradona scenes in Naples/Argentina are filling the CNN/US Election shaped hole of obsessive lockdown viewing in my life https://t.co/A5GTZJwoHl

— International man of mystery (@ILESILESILES) November 26, 2020