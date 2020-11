Μάικ Τάισον: «Το χέρι του Θεού, μας άφησε» (pic)

Με μια φωτογραφία που τον κρατάει από το μπράτσο, ο Μάικ Τάισον αποχαιρέτησε τον «ήρωα και καλό του φίλο» Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι δυο τους διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις κι είχαν συμμετάσχει μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Μάλιστα, πολλές φορές ο Μάικ Τάισον εμφανιζόταν φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «10» της εθνικής Αργεντινής.

«Το χέρι του Θεού, ο Μαραντόνα, μας άφησε. Το 1986 κερδίσαμε τα αντίστοιχα Παγκόσμια Κύπελλα και μας συνέκριναν. Ήταν ένας από τους ήρωές μου και φίλος μου. Τον σεβόμουν πολύ και θα μου λείψει», αναφέρει η σχετική λεζάντα της παρακάτω φωτογραφίας.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020