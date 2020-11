Ο Αμερικανός διεθνής μέσος της Γιουβέντους με τους μορφασμούς του, κατάφερε μεν να συγκρατήσει τα ουρλιαχτά του εκείνη τη στιγμή, όμως, έδειξε πόσο πολύ πόνεσε το χτύπημα που κατάφερε σε δάχτυλο του ποδιού.

Προφανώς κουνώντας τα πόδια του κάτω από το τραπέζι, έγινε η ... γκάφα και κάπως έτσι ήρθε ένα απ' τα πιο viral βίντεο των ημερών!

Just in case nobody on #USMNT Twitter has posted this breakdown yet, here is @WMckennie stubbing his toe during the post-match interview. Hopefully not too serious, and he’s good to go for Monday. pic.twitter.com/ANSSWmN8R7

— Alex Lombardi (@alexlombardi_) November 13, 2020