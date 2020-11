Μαραντόνα: Μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο στην Αργεντινή! (pic)

Δύσκολες ώρες για τον τεράστιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Σύμφωνα με τη La Nacion, ο θρύλος του ποδοσφαίρου έχει μεταφερθεί εκτάκτως σε νοκοκομείο στη La Plata. Aκόμα δεν έχουν γίνει γνωστές παραπάνω πληροφορίες για τον σπουδαίο Αργεντίνο.

Παρόλο που δεν ήταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κρίθηκε αναγκαίο να τον δουν γιατροί. Αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αφού δεν ήταν σε καλή κατάσταση από την Παρασκευή πριν το ματς της ομάδας του, Χιμνάσια Λα Πλάτα απέναντι στην Patronato de Paraná.

Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ντιεγκίτο και να ξεπεράσει την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

La Nacion says Diego Maradona is in hospital. Not much information on it yet. https://t.co/QBZp6A0HGV

— Mauricio Savarese (@MSavarese) November 2, 2020