«Ο ΠΑΟΚ ζήτησε 6 εκατ. ευρώ για Φερέιρα»! (pic)

Νέο «χτύπημα» αναφορικά με το ενδιαφέρον της Παλμέιρας για τον Πορτογάλο τεχνικό του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, που φέρεται να είναι μεταξύ των υποψήφιων για τον πάγκο της βραζιλιάνικης ομάδας.

Αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος του Fox Sports Brazil, Λεάντρο Κουεσάντα, σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι η Παλμέιρας έκανε κρούση στον Δικέφαλο και πως οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

«Η Παλμέιρας ενδιαφέρεται τον Πορτογάλο Αμπέλ Φερέιρα από τον ΠΑΟΚ. Η ελληνική ομάδα ζήτησε 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ απέκλεισε την Μπενφίκα του Ζεσούς στα προκριματικά του Champions League. Στο παρελθόν, ο Αμπέλ βρισκόταν στην Σπόρτινγκ και στην Μπράγκα», αναφέρει.

O Palmeiras buscou o português Abel Ferreira do PAOK. O time da Grécia pediu € 6 milhões de multa de rescisão.

O PAOK de Abel eliminou o Benfica de Jesus na prévia da Champions League. Antes, Abel esteve na base do Sporting e no principal do Braga. @FoxSportsBrasil @ESPNBrasil pic.twitter.com/uMH9CiA8Pt

— Leandro Quesada®️ (@leandroquesada) October 27, 2020