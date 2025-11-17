To ηχηρό μήνυμα του ΠΑΟΚ κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν διακρίσεις»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνει για ακόμα μια φορά, μέσω του PAOK Action, το κοινωνικό της πρόσωπο ενώνοντας τις δυνάμεις και τη φωνή της με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στέλνοντας δυναμικό μήνυμα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού!

Στο video που ανάρτησαν οι «ασπρόμαυροι» στα social media οι Αντώνης Τσιφτσής, Αλεσάντρο Μπιάνκο, και Ντέγιαν Λόβρεν, εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ, στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού.

«Η δύναμη της ομάδας μας είναι η διαφορετικότητά μας, η μοναδικότητά μας», αναφέρουν οι Τσιφτσής και Μπιάνκο, ενώ ο Λόβρεν τονίζει: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ας ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα παντού»!