Ο «Pipita» δεν έχει καταφέρει να χαρεί στο MLS με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ από την ημέρα που μετακινήθηκε εκεί για τις νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες μετά τη Γιουβέντους.

Αστόχησε σε πέναλτι στο ντεμπούτο του, όπου η Inter Miami ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Philadelphia Union, ενώ, στο δεύτερο παιχνίδι του, υπέστη εντός έδρας ήττα με το τελικό 3-2 από την New York City.

Στο δεύτερο γκολ για το νεοσύστατο κλαμπ, πάντως, ο Ιγουαΐν ήταν εκείνος που έστρωσε στον Λιούις Μόργκαν για να σκοράρει εκείνος με καταπληκτικό δεξί σουτ!

Gonzalo Higuain Lewis Morgan.

Morgan with a brilliant hit into the top corner after Higuain’s lay-off. pic.twitter.com/1nmXnA2PpP

— Byron Hutchison (@ByronHutchison) October 4, 2020