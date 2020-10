Δίχως να λογαριάσουν την προσπάθειά τους για είσοδο στα Playoffs και βάζοντας το αγωνιστικό κομμάτι σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο ανθρώπινο, η ομάδα του άλλοτε σούπερ σταρ της Έβερτον και των Λος Άντζελες Γκάλαξι, Λάντον Ντόνοβαν, αποχώρησε από το γήπεδο στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με την Phoenix Rising!

Ο Αμερικανός θρύλος εξηγώντας ό,τι έχει συμβεί, τόνισε πως είχε σημειωθεί ομοφοβική επίθεση εις βάρος ποδοσφαιριστή της ομάδας του στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι κι έτσι σε συνεννόηση με τους αντιπάλους τους, οι παίκτες της San Diego Loyal αποφάσισαν να σταματήσουν το ματς για λίγο στο 71ο λεπτό και όλοι μαζί να κρατήσουν ένα πανό που θα έγραφε: «Θα μιλήσω, θα αναλάβω δράση».

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, ένας ποδοσφαιριστής της Phoenix Rising, εκφράστηκε με ομοφοβικό χαρακτηρισμό σε παίκτη της San Diego Loyal, κάτι που αναφέρθηκε στον διαιτητή. Ο τελευταίος, επειδή δεν ήξερε τη λέξη που χρησιμοποιήθηκε, παρά το γεγονός πως την άκουσε και με τ' αυτιά του, τόνισε ότι δεν μπορούσε να δείξει την κόκκινη κάρτα!

Ο Ντόνοβαν μίλησε με τον αντίπαλο προπονητή και του είπε να βγάλει τον συγκεκριμένο παίκτη από το ματς, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Έτσι, οι ποδοσφαιριστές της San Diego αποφάσισαν να μη συνεχίσουν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλαν το ανθρώπινο κομμάτι και την ανάγκη να σταματήσει ο ρατσισμός, πάνω από τον ιδρώτα τους για την είσοδο στα playoffs του USL

This is spot on. We support San Diego Loyal now.https://t.co/WmlCxHi7ek

