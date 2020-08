Η μαγεία του Καθόρλα έφτασε και στο Κατάρ (vid)

Εχει κλείσει τα 35, έχει περάσει έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που είδαμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και όμως ο Σάντι Καθόρλα όχι απλά δεν το βάζει κάτω, κάνοντας πέρσι σούπερ σεζόν με τη Βιγιαρεάλ, αλλά με το... καλησπέρα έδειξε και στο Κατάρ πόση μαγεία κουβαλάει στο αριστερό πόδι του (σ.σ.: αν και αμφιδέξιος). Δείτε αυτό το curler για λογαριασμό της Αλ Σαντ, το οποίο είναι ξεσηκωτικό και άπιαστο...

Cazorla made that look so easy...one of the best two footed player I’ve seen https://t.co/MEUmu2yS5a

— Yort (@trappajack) August 29, 2020