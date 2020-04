Το ποδόσφαιρο αυτήν την περίοδο διεξάγεται μόνο σε τέσσερις χώρες. Λευκορωσία, Νικαράγουα, Μπουρουντί και Τατζικιστάν. Μάλιστα, στην τελευταία το πρωτάθλημα ξεκίνησε μερικές ώρες πριν!

Βέβαια, μετά από εισήγηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας της χώρας, όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν χωρίς φιλάθλους, παρά το γεγονός πως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το πρώτο κρούσμα Covid-19.

Λίγο πριν τη σέντρα στο ματς Ιστικλόλ-Κουγιάντ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και παράλληλα να κατακτήσουν τον ένατο Tajik Super Cup.

Στις εξέδρες είχε τοποθετηθεί και ένα μεγάλο πανό το οποίο έγραφε: «Σταματήστε τον κορονοϊό».

Em meio a pandemia, o Istiklol venceu o Khujand de virada por 2:1 e faturou o tricampeonato da Supercopa do Tajiquistão, sendo o seu 9º título na história do torneio!

Istiklol wins Tajikistan's Super Cup in one of world's few active leagues https://t.co/faMFlccPU0 pic.twitter.com/rwIYirv3h2

— Japan Times: Sports (@jt_sports) April 5, 2020