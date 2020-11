Το χρίσμα του βασικού στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Ελβετία, δεν ήταν ένα ακόμη από τα πολλά που έχει λάβει στην καριέρα του ο Σέρχιο Ράμος ως διεθνής. Ήταν σημαδιακό, το πιο σημαντικό, αυτό που τον θέτει πλέον πρώτο στη θρυλική κούρσα της ιστορίας σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Με τη συμμετοχή του στο ματς του Nations League, ο κάπτεν της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει τις 177 εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα των Φούριας Ρόχας, ξεπερνάει τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, που παραμένει στις 176 και γίνεται ο απόλυτος ρέκορντμαν των εθνικών ομάδων της Ευρώπης.

Από κοντά βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι 3ος με 169 και προς το παρόν δεν απειλεί τον άλλοτε συμπαίκτη του, που δείχνει ικανός να καθοδηγεί τη χώρα για αρκετό καιρό ακόμη.

Σε επίπεδο κόσμου, προς το παρόν ο Ράμος βρίσκεται στην 6η θέση, μπορεί να ισοφαρίσει την επόμενη αγωνιστική στην 3η θέση (178) τον Μεξικανό, Κλαούντιο Σουάρες, τον Σαουδάραβα Αλ-Ντεαεγιά και τον μύθο του Κουβέιτ, Μπαντέρ Αλ-Μουταβά, ενώ απέχει μόλις 8 ματς από το απόλυτο ρεκόρ, που κρατά προς το παρόν ο Αιγύπτιος Αχμέντ Χασάν (184).

