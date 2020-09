Ο Πελέ συνεχάρη τον Κριστιάνο: «Δεν περίμενα ότι θα γιορτάζαμε τα 101 γκολ σου» (vids)

Ο «CR7» ξεπέρασε τα εκατό γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας κι αυτό το σπουδαίο επίτευγμα δεν πέρασε απαρατήρητο από τον βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου, Πελέ.

«Νόμιζα ότι θα γιορτάζαμε τα 100 γκολ αλλά τελικά είναι 101. Συγχαρητήρια Κριστιάνο, καθώς πέτυχες νέο επίτευγμα στην καριέρα σου», έγραψε χαρακτηριστικά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Πελέ.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!

I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE

