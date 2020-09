Τα Νησιά Φερόε πήραν τεράστιο αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης στην πρώτη αγωνιστική του γκρουπ που συμμετέχουν στο Nations League, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την Μάλτα...

Μέχρι το 87ο λεπτό βρίσκονταν πίσω στο σκορ 2-1 κι όμως κατάφεραν να φτάσουν στη μεγάλη ανατροπή.

Ο Χέντρικσον στο 90ο λεπτό με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έφερε τα πάνω – κάτω κι έτρεξε μέχρι την κερκίδα για να το πανηγυρίσει έξαλλα!

The best thing about the Nations League is that teams like Faroe Islands get more opportunities against similar opposition for moments like this.

Brandur Hendriksson scores a last minute winner against Malta with a cracking free-kick.pic.twitter.com/R3rhydKYGZ

— GoalScorer Challenge (@GoalscorerC) September 3, 2020