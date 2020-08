Λόβρεν: «Ναι, επίτηδες χτύπησα τον Σέρχιο Ράμος»! (pic)

Τον Νοέμβρη του 2018, οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκείνου του έτους, Κροάτες, κατάφεραν να πάρουν τεράστια νίκη επί της Ισπανίας με σκορ 3-2 για το Nations League.

Σ' εκείνο το ματς, ο Ντέγιαν Λόβρεν είχε ξεσπάσει και είχε πανηγυρίσει με live βίντεο από τ' αποδυτήρια, όπου φερόταν να έχει εξαπολύσει ύβρεις προς τους Ίβηρες.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της αναμέτρησης, είχε χτυπήσει τον Σέρχιο Ράμος με τον αγκώνα και περίπου δυο χρόνια αργότερα παραδέχθηκε πως το έκανε επιτηδευμένα!

«Ναι το έκανα επίτηδες για να πάρω εκδίκηση για τον Σαλάχ και αυτό που του είχε κάνει στον τελικό του Champions League. Τον χτύπησα και του είπα "είμαστε πάτσι τώρα...". Τον σέβομαι ως ποδοσφαιριστή, έχει κατακτήσει τίτλους με τη Ρεάλ, όμως δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του και δεν μου άρεσε που είχε τραυματίσει επίτηδες τον φίλο μου σ' εκείνο τον τελικό. Ήταν η στιγμή να πάρω εκδίκηση εκείνο το ματς...» είπε ο νυν στόπερ της Ζενίτ!

Lovren on elbowing Ramos while playing for Croatia: “I do not want to make a big story, but I think that what Ramos did [to Salah in Kiev] was intentional to injure my friend, so it was time to pay for what he has done.” pic.twitter.com/qaVQx77uYc

