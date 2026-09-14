Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε πως ο Μάρκους Έντουαρντς αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο.

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο της Εθνικής Κύπρου, καθώς ο Μάρκους Έντουαρντς αποφάσισε εν τέλει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημό της.

Ο 27χρονος εξτρέμ που έχει καταγωγή από τη Νήσο της Αφροδίτης, γεννήθηκε στο Λονδίνο και ήδη έχει πίσω του σπουδαία πορεία, αφού ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Τότεναμ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πριν το καλοκαίρι του 2025 αποκτηθεί από την Μπέρνλι έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, αγωνίστηκε με τις μικρές ομάδες της Αγγλίας, ενώ σε συλλογικό επίπεδο μετράει συμμετοχές στο Champions League με τη Σπόρτινγκ αλλά και στην Premier League με την Μπέρνλι.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

«Ο Μάρκους Έντουαρντς θα αγωνιστεί για την Εθνική μας ομάδα! Ο 27χρόνος Αγγλοκύπριος μεσοεπιθετικός, που αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές Εθνικές της Αγγλίας (μέχρι την Κ-20) ενημέρωσε σήμερα την ΚΟΠ πως επιθυμεί να αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών Κύπρου! Ήδη έχει εξασφαλίσει το κυπριακό διαβατήριο και έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για να είναι διαθέσιμος στους επερχόμενους αγώνες του Nations League».