Ο Χόιλουντ απάντησε για το «Siu» μπροστά στον Ρονάλντο: «Δεν ήθελα να κοροϊδέψω, είναι το είδωλό μου»

Ο Ράσμους Χόιλουντ εξήγησε το λόγο που μιμήθηκε τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Πορτογαλία για το Nations League.

Η Δανία πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Πορτογαλία, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Nations League.

Ο Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος πέρασε στον αγώνα στο 73', άδραξε την ευκαιρία και σκόραρε στο 82ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Όλσεν. Η εντυπωσιακή του εκτέλεση έδωσε στους Δανούς τη νίκη, και ο 22χρονος επιθετικός πανηγύρισε κάνοντας τον χαρακτηριστικό χορό του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να τον παρακολουθεί αμήχανα λίγα μέτρα πιο μακριά.

Η κίνηση του Χόιλουντ, θεωρώθηκε ειρωνική απέναντι στον σούπερ σταρ της Αλ Νασρ, όμως στην ουσία ήταν φόρος τιμής σε εκείνον, όπως αποκάλυψε μετά την αναμέτρηση ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Δανός είχε δηλώσει και στο παρελθόν την... αδυναμία του προς τον Πορτογάλο, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε έχοντάς τον πρότυπο.

🚨 Hojlund on his celebration :



"Cristiano Ronaldo is my role model. I wasn't making fun of him, he had a huge impact on me and my career, scoring against him and Portugal is huge." pic.twitter.com/BwTHfnazfW