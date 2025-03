Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας και οι χρήστες του X τον αποθέωσαν!

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 1-0 από τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον πρώτο αγώνα των playoffs του Nations League. Παρότι πάλεψε, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της Ελλάδας άλλαξε...άρδην, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο 17χρονος έκανε την είσοδό του ως αλλαγή στο ημίχρονο έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε επίσημο ματς της Γαλανόλευκης και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εξαιρετική του απόδοση.

Το Twitter (Χ) πήρε φωτιά, με Έλληνες και ξένους χρήστες να αποθεώνουν τον νεαρό, με ένα σχόλιο να ξεχωρίζει... «Ποιος είναι ο Νέος Μέσι»,

Streets telling me karetsas looked good? March 20, 2025

- Never a Penalty

- First halt was Bad

- second half was very good but very unlucky too

-karetsas was impressive

-start with pavlidis mouzakitis karetsas on sunday — Kenneth🇬🇷 (@Kenneth_pvl) March 20, 2025

The young lad Karetsas for Greece proving, if you’re good enough, you’re old enough. Looks outstanding 👍👏👏 — DC63 (@delboy200963) March 20, 2025

this karetsas is going to be some player March 20, 2025

Karetsas has been the best player on the field — Tristan (@t_c_p_33) March 20, 2025

This Karetsas for Greece is a player and he’s only 17 March 20, 2025

In 7 minutes Karetsas has more shots than the rest of the team combined



😂😂😂 — Gav (EUROPEAN CHAMPION) (@TzolakiSZN) March 20, 2025