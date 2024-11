Σύμφωνα με την RMC, η Ιταλία θέλει να πείσει τον Ραγιάν Τσερκί να αλλάξει εθνικότητα, την ώρα που και η Αλγερία διεκδικεί τον 21χρονο επιθετικό που αγωνίζεται σε Λυών και Γαλλία.

Μετά τον Ρετέγκι, που η Ιταλία πήρε από την εθνική Αργεντινής, οι Ατζούρι θέλουν να κάνουν δικό τους έναν ακόμα νέο και ταλαντούχο παίκτη, που αγωνίζεται με το εθνόσημο διαφορετικής χώρας. Πρόκειται για τον Ραγιάν Τσερκί, το όνομα του οποίου έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα καθώς εξετάζεται από τη Λίβερπουλ ως αντί-Σαλάχ.

Ο επιθετικός της Λυών δεν αποκλείεται να βρεθεί στο επίκεντρο μίας διεθνούς... αντιπαράθεσης, καθώς και η Ομοσπονδία της Αλγερίας έχει κάνει προσπάθειες να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο 21χρονος αγωνίζεται για τη Γαλλία έχοντας μάλιστα συμπληρώσει 20 συμμετοχές με την εθνική Ελπίδων των Μπλε.

Το πολυπολιτισμικό υπόβαθρό του, τού δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και για άλλες χώρες, κάτι το οποίο Ιταλία και Αλγερία θέλουν να εκμεταλλευτούν. Σύμφωνα με την RMC, οι Ατζούρι έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειες ώστε να τον κάνουν δικό τους, μιάς και ο παππούς του ίδιου κατάγεται από εκεί. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με το περιβάλλον του Τσερκί, ειδικά μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του με το εθνόσημο των «τρικολόρ».

Παράλληλα, η χώρα της Βορείου Αφρικής παρακολουθεί την εξέλιξή του εδώ και καιρό και θέλει να πιστεύει ότι θα καταφέρει να πείσει τελικά τον νεαρό φορ να εκπροσωπήσει την χώρα στην οποία μεγάλωσαν οι γονείς του. Η Γαλλία φαίνεται ανένδοτη παρά τις πιέσεις που τής ασκούνται, καθώς γνωρίζει ότι έχει στη φαρέτρα της έναν παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον σε σταρ για την εθνική της ομάδα.

Ο Τσερκί στη Ligue 1 φέτος έχει σημειώσει μέχρι στιγμής ένα γκολ και μία ασίστ σε επτά εμφανίσεις για τη Λυών, ενώ για το Europa League έχει καταγράψει ένα τέρμα και δύο ασίστ μέσα σε μόλις τέσσερις αγώνες. Εντυπωσιακή είναι και η πορεία του με τη μικρή ομάδα των Γάλλων, με γκολ και ασίστ απέναντι σε Ιταλία και Γερμανία. Αποκορύφωμα της διεθνούς του καριέρας ως τώρα είναι η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υπό τις οδηγίες του Τιερί Ανρί.

