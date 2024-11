Η Σκωτία «ξεκόλλησε» από τον πάτο του ομίλου της με τη νίκη απέναντι στην Κροατία κι έμεινε «ζωντανή» στη μάχη για το Pot 2 των προκριματικών του Μουντιάλ, αλλά η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο.

Η Εθνική κοντράρεται με την ουραγό του ομίλου, Φινλανδία το βράδυ της Κυριακής στο Ελσίνκι, εκεί όπου θα διεκδικήσει με όσες πιθανότητες της αναλογούν την πρωτιά του ομίλου στο Nations League, περιμένοντας παράλληλα ένα «δώρο» από το Λονδίνο και το Αγγλία-Ιρλανδία.

Το κίνητρο συνεπώς παραμένει υψηλό για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχει διπλή όψη, αφού εκτός από τον στόχο της πρωτιάς υπάρχει η επίσης σημαντική υπόθεση του να «κλειδώσει» το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στα επερχόμενα προκριματικά του Μουντιάλ.

Όπως είχε επισημανθεί και μετά την ήττα από τα Τρία Λιοντάρια στο «ΟΑΚΑ», η Ελλάδα απείχε μια... ανάσα από την εξασφάλιση του Pot 2 και θα μπορούσε να έχει ξεμπερδέψει ήδη αν η Σκωτία δεν νικούσε την Κροατία. Ωστόσο, οι Σκωτσέζοι έβγαλαν αντίδραση και πανηγύρισαν το πρώτο «τρίποντο» στον όμιλό τους στο ντεμπούτο του Ντόμινικ Κοτάρσκι με τη «Hrvatska», δίνοντας... παράταση στο τελικό ξεκαθάρισμα μέχρι το φινάλε.

Τι αλλάζει η νίκη της Σκωτίας για την Εθνική μας; Πρακτικά, τίποτα. Ό,τι χρειαζόταν μέχρι σήμερα η Ελλάδα συνεχίζει να ισχύει, με το ζητούμενο να είναι τουλάχιστον η ισοπαλία στο παιχνίδι με τη Φινλανδία. Με έναν βαθμό στις αποσκευές της θα έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο θα τη γλιτώσει από έναν σοβαρό αντίπαλο ίσων ή υψηλότερων κυβικών.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η Ελλάδα ηττηθεί από τους Φινλανδούς (που δεν έχουν βαθμό ως τώρα), τότε θα εξαρτώνται από την Σκωτία η οποία παίζει το τελευταίο της ματς μια μέρα αργότερα (18/11) στην έδρα της Πολωνίας και θα πρέπει να πάρει το διπλό για να αφήσει πίσω της την Εθνική μας.

If Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 wins their final match (POL 🇵🇱 away), this is what other teams need to stay in Pot 2:



🔹 GRE 🇬🇷 draw away in Finland

🔹 NOR 🇳🇴 draw at home v Kazakhstan

🔹 SVK 🇸🇰 1 win (or 2 draws)

🔹 CZE 🇨🇿 1 win and 1 draw

🔹 ROU 🇷🇴 1 win and 1 draw (Kosovo match not included)