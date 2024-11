Η Εθνική Ελλάδος έχασε σημαντικό έδαφος στη «μάχη» της πρωτιάς στο Nations League, αλλά απέχει μια... ανάσα από το να μπει στην κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Μπορεί το όνειρο της πρωτιάς στο Nations League και των πολλαπλών «κερδών» που αυτή προσφέρει να απομακρύνθηκε για την Εθνική μας μετά την ήττα από την Αγγλία, ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στρώσει το έδαφος με τις εμφανίσεις και την ως τώρα πορεία της για κάτι καλό στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αν η Αγγλία δεν μας κάνει... δώρο την τελευταία αγωνιστική στο εντός έδρας παιχνίδι της κόντρα στην Ιρλανδία, τότε η Ελλάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση και θα αξιώσει την επιστροφή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποκλειστικά μέσω των προκριματικών. Εκεί που όπως όλα δείχνουν η γαλανόλευκη θα κάνει... άλμα ενός γκρουπ δυναμικότητας, από το Pot 3 στο Pot 2, κάτι που σημαίνει πως θα γλιτώσει ένα «βαρύ χαρτί» από τον όμιλό της.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 22η θέση του ευρωπαϊκού ranking της FIFA, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να κλειδώσει θέση στο Pot 2 και θα πρέπει να συμβούν... σημεία και τέρατα για να μείνει εκτός.

Ως προς αυτό, η τύχη της Εθνικής μας εξαρτάται πρωτίστως από την ίδια και δευτερευόντως από την 25η ομάδα του ranking, τη Σκωτία.

Για την ακρίβεια, η Ελλάδα αν πάρει έστω την ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Φινλανδία τότε θα σφραγίσει αυτόματα την παρουσία της στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Greece 🇬🇷 fell behind Romania 🇷🇴 in FIFA ranking.



Norway 🇳🇴 overtook Czechia 🇨🇿.



If Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 wins both their matches, this is what other teams need to stay in Pot 2:

🔹 GRE 🇬🇷 1 draw

🔹 NOR 🇳🇴 1 win

🔹 SVK 🇸🇰 1 win (or 2 draws)

🔹 ROU 🇷🇴 1 win and 1 draw

🔹 CZE 🇨🇿 1 win and… pic.twitter.com/k7fdDfEqPg