Ντεσάν για τη μη κλήση Μπαπέ στην εθνική Γαλλίας: «Είναι καλύτερα έτσι»

Ο Ντιντιέ Ντεσάν υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην καλέσει τον Κιλιάν Μπαπέ στην εθνική Γαλλίας δηλώνοντας πως ήταν το καλύτερο και για τις δύο πλευρές.

Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ για δεύτερο συνεχόμενο «παράθυρο» θα πορευθεί η εθνική Γαλλίας, καθώς ο Γάλλος σταρ έμεινε εκτός των κλήσεων του Ντιντιέ Ντεσάν.

Μετά την κοινής συνεννόησης απουσία του τον περασμένο Οκτώβριο και το πολυτάραχο ταξίδι του στη Σουηδία που ακολούθησε, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια των Μπλε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές του Nations League κι αναμενόμενα ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας των Γάλλων κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την απόφασή του.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Ντεσάν δεν θέλησε να προβεί σε λεπτομέρειες αλλά δήλωσε πως η εξέλιξη αυτή ήταν η καλύτερη και για τις δύο πλευρές.

«Είχα κάποιες συζητήσεις με τον Κιλιάν και έπειτα πήρα την απόφασή μου. Είναι καλύτερα έτσι. Ο Μπαπέ ήθελε να βρίσκεται μαζί μας, δεν υπάρχει κάποιου άλλου είδους πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής των φιναλίστ Κόσμου.

