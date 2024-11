Ο Κίλιαν Μπαπέ δεν αναμένεται να είναι στις κλήσεις του Ντιντιέ Ντεσάν για τα ερχόμενα παιχνίδια της Γαλλίας στο Nations League.

Χωρίς τον Κίλιαν Μπαπέ θα αγωνιστεί και πάλι στο Nations League η Γαλλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien», ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αναμένεται να βρίσκεται στις κλήσεις του Ντιντιέ Ντεσάν για τα δύο παιχνίδια του Νοέμβρη, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Nations League.

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, δίχως να ξεκαθαρίζουν τους λόγους, ο Μπαπέ δεν έχει θέση στις κλήσεις του Ντεσάν. Κάτι ανάλογο συνέβη και στη διακοπή του Οκτώβρη, ωστόσο τότε ο Γάλλος έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους καθώς είχε αποκομίσει έναν μικρό τραυματισμό.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως πριν από μερικές εβδομάδες το «Footmercato» είχε αναφέρει πως ο Μπαπέ είχε ζητήσει από την ομοσπονδία της Γαλλίας να παίζει μόνο στα «σημαντικά παιχνίδια».

