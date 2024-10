Ο Ντέκλαν Ράις στηρίζει τον Κάρσλεϊ: «Είναι καταπληκτικός για εμάς»

Σε δηλώσεις του, ο Ντέκλαν Ράις ξεκαθάρισε πως στηρίζει τον υπηρεσιακό προπονητή της Αγγλίας, Λι Κάρσλεϊ, ενώ τόνισε ότι οι εικασίες για το μέλλον του στον πάγκο των Τριών Λιονταριών δεν αποσπούν την προσοχή των διεθνών.

Ο Λι Κάρσλεϊ είναι το πρόσωπο των ημερών στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ο υπηρεσιακός προπονητής της εθνικής Αγγλίας δέχεται κριτική για την εικόνα των Τριών Λιονταριών στα πρόσφατα παιχνίδια για το Nations League.

Μετά την ήττα από την Ελλάδα στο «Γουέμπλεϊ», η Αγγλία ανέκαμψε περνώντας δύσκολα από την έδρα της Φινλανδίας το βράδυ της Κυριακής (13/10, 1-3), με την εικόνα της ωστόσο να μην πείθει. Ο ίδιος ο Κάρσλεϊ, σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς, παραδέχθηκε πως η Αγγλία χρειάζεται έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης.

Παρ' όλα αυτά, ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος σκόραρε στο Ελσίνκι, στήριξε τον προπονητή του μιλώντας στο BBC Radio 5, υποστηρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα υπό τις οδηγίες του.

