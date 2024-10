Γκουαρδιόλα: «Δεν ισχύουν οι φήμες για Αγγλία, δεν έχω αποφασίσει το μέλλον μου»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα διέψευεσε τα σενάρια που τον συνδέουν με την εθνική Αγγλίας και παραδέχθηκε πως ακόμα δεν γνωρίζει πού θα τον βρει η νέα σεζόν.

Παρέλαση ονομάτων για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας γίνεται τις τελευταίες μέρες στον βρετανικό Τύπο, με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν μετά την ήττα των Τριών Λιονταριών στο «Wembley» από την Εθνική μας ομάδα.

Γερμανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν γόνιμες επαφές της FA με τον Τόμας Τούχελ για την τεχνική ηγεσία, αλλά δεν το όνομα του Γερμανού δεν ήταν το μοναδικό που συνδέθηκε με τον πάγκο της Αγγλίας.

Εδώ και αρκετό διάστημα οργιάζουν φήμες για συμφωνία του Πεπ Γκουαρδιόλα με τους Άγγλους για το 2025, όταν το συμβόλαιο του Καταλανού ολοκληρωθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι. Παρόλα αυτά σε σχετική ερώτηση ο Γκουαρδιόλα διέψευσε αυτό το σενάριο και επέμεινε πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει για το μέλλον του.

«Δεν είναι αλήθεια. Είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα για το μέλλον μου, όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε δεν ξέρω. Θα δούμε για το μέλλον μου. Θέλω χρόνο να σκεφτώ και να αποφασίσω τι θα κάνω» απάντησε χαρακτηριστικά.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Pep Guardiola on England job as next step decided: “It’s NOT true. I’m Manchester City manager”.



“I’ve not decided anything, everything can happen. So I don’t know”, told Che Tempo Che Fa. pic.twitter.com/NUm2jswPJ9