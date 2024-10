Ο Χάρι Κέιν ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και εξακολουθεί να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάδα. Πρόβλημα και για τον Τζακ Γκρίλις, κάλεσε τους Λιβραμέντο και Κέρτις Τζόουνς ο Λι Κάρσλεϊ.

Για ακόμη μια φορά, ο Χάρι Κέιν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο αρχηγός και σέντερ φορ της εθνικής Αγγλίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και όπως ενημέρωσε η ομοσπονδία των «τριών λιονταριών», ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα του Λι Κάρσλεϊ το πρωί της Τετάρτης.

Ενοχλήσεις ένιωσε και ο Τζακ Γκρίλις όπως ανέφερε η FA στην επίσημη ενημέρωση, με τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να μην ακολουθεί το ομαδικό πρόγραμμα για προληπτικούς λόγους.

Από την άλλη, ο Λι Κάρσλεϊ αποφάσισε να καλέσει τους Τίνο Λιβραμέντο και Κέρτις Τζόουνς για τα παιχνίδια του Nations League, αντί των Μέινου, Γκιμπς-Γουάιτ και Κόνσα.

Tino Livramento and @curtisjr_10 have been added to the #ThreeLions squad ahead of tomorrow's game against Greece.@HKane continues his individualised programme at St. George’s Park, while @JackGrealish misses training as a precaution with a minor knock.