Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε στη σημερινή προπόνηση της Αγγλίας ο Χάρι Κέιν και θεωρείται αμφίβολος για το ματς απέναντι στην Ελλάδα την Πέμπτη (10/10, 21:45) για το Nations League.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρικ Κέιν, δεν προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Τριών Λιονταριών το πρωί της Τρίτης (08/10), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας για το Nations League.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και είναι αμφίβολος για το ματς απέναντι στην Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη (10/10, 21:45). Παρότι οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές», μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε απέναντι στην Άιντραχτ την Κυριακή (06/10), ο Κέιν δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος και μένει να φανεί μέσα στις επόμενες ώρες εάν ο Λι Κάρσλεϊ θα τον έχει στη διάθεσή του.

Υπενθυμίζουμε ότι νοκ-άουτ έχουν τεθεί οι Μέινου, Γκιμπς-Γουάιτ και Κόνσα.

