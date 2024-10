Ο συναγερμός με τον Χάρι Κέιν έληξε, όμως ο Λι Κάρσλεϊ δεν θα έχει στη διάθεσή του για το ματς απέναντι στην Ελλάδα τους Κόμπι Μέινου, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Έζρι Κόνσα.

Τρεις αποχωρήσεις από τις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας, λίγες μέρες πριν τη «μάχη» απέναντι στην Ελλάδα για το Nations League (10/10). Ο Χάρι Κέιν δεν έχει κάτι σοβαρό και θα βρίσκεται στη διάθεση του Λι Κάρσλεϊ, ωστόσο το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για τους Κόμπι Μέινου, Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Έζρι Κόνσα που αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών την τελευταία στιγμή και τέθηκαν νοκ-άουτ.

Kobbie Mainoo, @EzriKonsa and @Morgangibbs27 have withdrawn from the #ThreeLions squad following injuries sustained over the weekend.



Speedy recovery, lads! 👊