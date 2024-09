O αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας, Σίμους Κόουλμαν τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αγγλία και έμεινε εκτός για το ερχόμενο ματς με την Ελλάδα.

Χωρίς τον Σίμους Κόουλμαν θα παραταχθεί η Ιρλανδία στην αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Δουβλίνο την ερχόμενη Τρίτη (10/9, 21:45). Ο διεθνής δεξιός μπακ της Έβερτον και αρχηγό της εθνικής του ομάδας τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αγγλία, έγινε αναγκαστική αλλαγή και τέθηκε νοκ άουτ για το παιχίδι με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία της Ιρλανδίας ο Κόουλμαν «κόπηκε» από την αποστολή και τη θέση του πήρε ο Φέστι Εμποσέλε, ο οποίος αγωνίζεται στη Γουότφορντ.

«Ο Φέστι Εμποσέλε μπαίνει στην αποστολή για τον αγώνα της Τρίτης με την Ελλάδα στο Aviva Stadium για το UEFA Nations League.

Ο αρχηγός Σίμους Κόλμαν θα επιστρέψει στην ομάδα του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με την Αγγλία», αναφέρει η ενημέρωση των Ιρλανδών.

