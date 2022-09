Ιστορική πρωτιά για τον Λούις Φαν Χάαλ, ο οποίος έφτασε τις 37 νίκες ως προπονητής της Ολλανδίας και έπιασε τον Ντικ Άντβοκατ στην all time κορυφή των Οράνιε.

Ακόμα και στα 71 του χρόνια, ο Λούις Φαν Χάαλ συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ! Αυτή τη φορά ο άλλοτε προπονητής των Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της εθνικής Ολλανδίας, αφού έπιασε μια all time κορυφή.

Χάρη στη νίκη με 1-0 επί του Βελγίου που εξασφάλισε στην Ολλανδία τη συμμετοχή της στο Final-4 του Nations League, ο Φαν Χααλ έφτασε τις 37 ως προπονητής των Οράνιε και πλέον μετρά τις περισσότερες νίκες από τον πάγκο της εθνικής μαζί με τον Ντικ Άντβοκατ.

Πλέον το Μουντιάλ θα δώσει την ευκαιρία στον Φαν Χάαλ να ξεπεράσει τον συνάδελφό του και να βρεθεί ολομόναχος στην κορυφή.

