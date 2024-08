Φαν Χάαλ: «Πάω καλά στην υγεία μου αλλά δεν μπορώ να κάνω έρωτα»

Ο Λουίς Φαν Χάαλ μίλησε για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του προστάτη και εμφανίστηκε ευδιάθετος, τονίζοντας πως διαχειρίζεται την κατάσταση του.

Εδώ και μια τριετία ο Λουίς Φαν Χάαλ δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και παρά τις χημειοθεραπείες και όλες τις δυσκολίες που έχει περάσει πλέον είναι σε μια φάση που διαχειρίζεται την κατάσταση. Ο 72χρονος τεχνικός με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό κανάλι «RTL» μίλησε για την πορεία της υγείας και αναφέρθηκε στο μοναδικό... πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί πια.

«Τα πάω καλά. Μετά από τρία χρόνια με θεραπείες, ακτινοβολίες, μολύνσεις στα νεφρά, χειρουργείο στον προστάτη και άλλα, μπορώ να πω ότι πλέον το διαχειρίζομαι. Πλέον μπορώ να ουρώ φυσιολογικά, που είναι πολύ σημαντικό. Όμως δεν μπορώ να κάνω πλέον σεξ κι αυτό είναι πρόβλημα», ανέφερε ο άλλοτε κόουτς των Άγιαξ, Μπαρτσελόνα,, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Ολλανδίας.

🗣️ - Van Gaal: "My health? I am doing well. After 3 years of radiation therapy, kidney infections, prostate surgery, I can finally manage it. I can pee naturally again, which is important. But I can't make love anymore, that's a problem." [rtl] pic.twitter.com/DDqt5SSYYp