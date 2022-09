Υπέροχη ασίστ Λεβαντόφσκι, ωραίο τελείωμα Σφιντέρσκι (vid)

O Σφιντέρσκι, πρώην φορ του ΠΑΟΚ, σκόραρε για την Πολωνία μετά από ωραία τελική πάσα του Λεβαντόφσκι.

Δίχτυα κόντρα στην Ουαλία βρήκε ο Σφιντέρσκι, όταν ο Πολωνός πρώην φορ του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 57' της μεταξύ τους αναμέτρησης για το Nations League.



Μάλιστα ο νυν στράικερ της Σαρλότ τελείωσε ωραία τη φάση μετά από υπέροχη ασίστ του Λεβαντόφσκι.



GOAL | WALES 0-1 POLAND



Robert Lewandowski manages to prod the ball to Swiderski after a melee inside the box, and he needs no invitation to slot the ball to the back of the net#NationsLeague pic.twitter.com/GfSE8I3bLU