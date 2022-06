Ο Μάνουελ Νόιερ έκανε τον Μπαρέλα ν' αποκτήσει εφιάλτες για το άμεσο μέλλον με το γκολ που του απέτρεψε πραγματοποιώντας επέμβαση την οποία μάλλον κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει!

Τα «πάντσερ» συνέτριψαν την «σκουάντρα ατζούρα» με το τελικό 5-2 για το Nations League το βράδυ της Τρίτης, με τον Νόιερ να παίζει κι εκείνος τον δικό του ρόλο στην απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Γερμανοί έφτασαν με σχετική άνεση στα πέντε τέρματα απέναντι στους Ιταλούς που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στην άμυνα για να σταματήσουν τους ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ.

Ο Μάνουελ Νόιερ κατάφερε να κάνει και την επέμβαση της βραδιάς και μια από τις καλύτερες γενικότερα στα χρονικά του Nations League.

Ο Μπαρέλα βρέθηκε στην πορεία ενός σουτ όντας απόλυτα καλυπτόμενος, έσπρωξε τη μπάλα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή στην οποία έτρεχε ο Νόιερ, έπεσε με προβολή για να σκοράρει σε κενή εστία, όμως, ο Γερμανός γκολκίπερ πρόλαβε να διώξει πάνω στη γραμμή!

Manuel Peter Neuer, that was unreal pic.twitter.com/38GE0SSRvI

Manuel #Neuer's save over the line against Nicolo Barella 🐐#GERITA pic.twitter.com/NbPVTZmB3l