Τα επεισόδια που ξέσπασαν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού αμέσως μετά το 1-0 της Ελλάδας επέφεραν τη διακοπή του ματς με το Κόσοβο.

Στο 71ο λεπτό και μετά το 1-0 του Γιακουμάκη υπήρξαν επεισόδια μεταξύ Ελλήνων και Κοσοβάρων οπαδών στο Πανθεσσαλικό. Τα επεισόδια αυτά ήταν ο λόγος της προσωρινής διακοπής του αγώνα. Δείτε πιο κάτω σχετικά βίντεο...

Kosovo fans were attacked with light flares from Greece stands. Images from Kosovo sport reporters in the stadium GREKOS #UEFA NationsLeague pic.twitter.com/80llJRn0ml