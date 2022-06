Σε μια προσπάθεια να πικάρουν την εθινική ομάδα της Ιταλίας, δίχως να έχουν φυσικά την εμπειρία για τον σεβασμό που αρμόζει στην «σκουάντρα ατζούρα», οι μαθητές που βρέθηκαν στο «Μολινό» φώναζαν «ποιοί είστε εσείς;»!

Το γήπεδο της Γουλβς ήταν εκείνο που φιλοξένησε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ιταλία, στην άτυπη ρεβάνς του τελικού του Euro 2020, ωστόσο, οι εξέδρες υποδέχθηκαν περί τα 2.000 πιτσιρίκια με τους συνοδούς τους, βάσει του κανονισμού της UEFA για τις κεκλεισμένων των θυρών αναμετρήσεις.

Τα «τρία λιοντάρια» δεν κατάφεραν ούτε τώρα να πάρουν νίκη στο Nations League, με τους μαθητές που βρέθηκαν στο γήπεδο να φωνάζουν «who are you?» λίγο πριν την έναρξη του ματς και αυτό να περνάει από τους τηλεοπτικούς δέκτες, προκαλώντας γέλιο!

That's that and it finishes goalless between England and Italy at Molineux.



An underwhelming clash on the whole, but the kids here have screamed their heads off all night and enjoyed themselves. Let's hope Tuesday against Hungary is something to properly savour. pic.twitter.com/grwqIhtKv9