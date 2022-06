Ανδρώθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Κάνοντας όνειρα για την καριέρα με το εθνόσημο στο στήθος. Κι όμως, δεν θα παίξουν ποτέ ξανά μαζί για την Αγγλία. Μουσιάλα και Μπέλινγχαμ έφτιαξαν ακόμα ένα περίεργο παιχνίδι ζωής στο ποδόσφαιρο...

Οι δυο νεαροί που αγωνίζονται στο χώρο του κέντρου, σε παιδική ηλικία, σκέφτονταν ότι θα ήθελαν πολύ ν' αποτελέσουν την γενιά με την οποία το αγγλικό ποδόσφαιρο θα κατάφερνε να φτάσει σε μια τεράστια επιτυχία σε επίπεδο εθνικής ομάδας.

Έπαιζαν μαζί, τιμούσαν παρέα το αγγλικό εθνόσημο στα μικρά κλιμάκια, ανδρώνονταν με βλέψεις για μεγάλα πράγματα και... η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ως συνήθως.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα από το 2019 μετακόμισε μόνιμα στη Γερμανία για να ενσωματωθεί στα μικρά τμήματα της Μπάγερν. Αλλά έχοντας κάνει τα πολύ πρώτα του βήματα στην TSV Lehnerz Jgd, πήρε την υπηκοότητα και θέλησε να παίξει για τους άνδρες στα «πάντσερ».

Και κάπως έτσι, οι δυο τους ήρθαν αντιμέτωποι στο ματς του Μονάχου το βράδυ της Τρίτης, με το ποδόσφαιρο ν' αποδεικνύει πως πραγματικά ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα φέρει στο δρόμο του καθενός...

