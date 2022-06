Στο επόμενο παιχνίδι τους στο Nations League οι εθνικές του Βελγίου και της Γερμανίας θα φορέσουν τις αντίστοιχες φανέλες των γυναικείων ομάδων στο πλαίσιο της στήριξης και προώθησης του ποδοσφαίρου γυναικών!

Με το Euro Γυναικών της Αγγλίας προ των πυλών (6-31 Ιουλίου), η Εθνική Βελγίου και η Εθνική Γερμανίας πήραν μια σπουδαία πρωτοβουλία. Θα αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια τους για το Nations League με Πολωνία και Αγγλία αντίστοιχα, με τις φανέλες των γυναικείων ομάδων των χωρών τους.

Στόχος; Να προσελκύσουν τα βλέμματα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών και να σηματοδοτήσουν την εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών στις χώρες τους!

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους οι «κόκκινοι διάβολοι» αναφέρουν ότι θα φορέσουν τις φανέλες των «red flames», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τις γυναίκες συναδέλφους τους και να την πρόοδο του βελγικού ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής Γυναικών της χώρας στο προσεχές Euro 2022.

Θυμίζουμε ότι η Γερμανία κοντράρεται με την Αγγλία στο Μόναχο απόψε (06/06) και το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Τετάρτη (8/6) την Πολωνία για την 2η αγωνιστική της League A του Nations League.

