Ο Τόμας Μίλερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο 34χρονος Τόμας Μίλερ ανακοίνωσε όπως αναμενόταν ότι αποσύρεται από την εθνική Γερμανίας.

Ο Γερμανός διεθνής κατέγραψε 131 συμμετοχές σε 14 χρόνια με την εθνική ομάδα, πετυχαίνοντας 45 γκολ. Ήταν μέλος της Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι στο τουρνουά του 2010 στη Νότια Αφρική.

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν ως αλλαγή στο 80ο λεπτό στην ήττα της Γερμανίας από την Ισπανία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην όγδοη μεγάλη του διοργάνωση.

Οι 131 συμμετοχές του τον καθιστούν τον τρίτο παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στη χώρα του, πίσω μόνο από τους Λόταρ Ματέους (150) και Κλόζε (137), ενώ είναι ο έκτος σκόρερ της, μαζί με τον Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε.

Ο πολυτάλαντος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έκανε το διεθνές ντεμπούτο του εναντίον της Αργεντινής τον Μάρτιο του 2010, σε ηλικία 20 ετών.

Germany’s Thomas Muller has announced his retirement from international football. pic.twitter.com/pjlGEkyD2n