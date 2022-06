Επτά οπαδοί της Αγγλίας συνελήφθησαν στο Μόναχο

Επτά οπαδοί των «τριών λιονταριών» συνελήφθησαν στο Μόναχο το βράδυ της Δευτέρας (06/06) ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία.

Οι φόβοι για ταραχές στο Μόναχο δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, χωρίς όμως μεγάλη έκταση (κι ένταση) ως τώρα...

Έντονη ήταν η ανησυχία για πιθανή πρόκληση επεισοδίων πριν από το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Γερμανία στο Μόναχο, δεδομένου ότι Βρετανοί φίλαθλοι κατάφεραν να πάρουν εισιτήρια για το ματς των δύο ομάδων.

Ένα 24ωρο πριν από το ματς του Nations League και έγιναν επτά συλλήψεις οπαδών των «τριών λιονταριών»!

Οι υποστηρικτές της Αγγλίας κατηγορούνται για παραβάσεις όπως βιαιοπραγία ενάντια σε αστυνομικό, προσβολή της γερμανικής αστυνομίας, ναζιστικούς χαιρετισμούς και κατοχή πυροτεχνημάτων.

