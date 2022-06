Η σέντρα στην αναμέτρηση της Αυστρίας με της Δανία καθυστέρησε λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, στο «Ερνστ Χάπελ».

Η αναμέτρηση της Αυστρίας με τη Δανία στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιέννης δεν ξεκίνησε μαζί με τα υπόλοιπα αποψινά (6/6) ματς της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 21:45 λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του γηπέδου. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε πτώση στην τάση του ρεύματος, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων επέστρεψαν στα αποδυτήρια και περίμεναν ενημέρωση για την έναρξη του παιχνιδιού, ενώ οι οπαδοί προσπαθούν να... φωτίσουν το γήπεδο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Εν τέλει η σέντρα του ματς θα γίνει στις 23:15.

Austria v Denmark delayed due to a power outage at the stadium. Fans trying their best to illuminate the place with their mobile phones. pic.twitter.com/qjVQfXHJfm