Νεκρός ο πρώην τερματοφύλακας των Άρσεναλ και Γιουβέντους, Αλεξάντερ Μάνινγκερ μετά από δυστύχημα με τρένο!
Σοκ στο αυστριακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ καθώς παρασύρθηκε με το αμάξι του από τρένο.
Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής Αγγλίας και Ιταλίας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στις ράγες του τρένου με το αμάξι του και το τρένο που ερχόταν δεν πρόλαβε να ελαττώσει ταχύτητα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να μετακινήσει το όχημα για λίγα μέτρα, σκοτώνοντας τον ίδιο.
Σύμφωνα με τα αυστριακά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον Μάνινγκερ χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα που φόρεσε 33 φορές το εθνόσημο και έπαιξε σε ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Γιουβέντους, η Άουγκσουμπουργκ, η Φιορεντίνα και Σάλτσμπουργκ.
Μάλιστα έκλεισε την καριέρα του πριν από εννιά χρόνια στη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, στην οποία δεν είχε συμμετοχή.
Der SV Austria Salzburg trauert um Alexander Manninger.— SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) April 16, 2026
Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Unfall in Nußdorf erfahren, bei dem Alexander Manninger sein Leben verloren hat.
