Ο Γκουστάβο Πογιέτ δεν έχει κάνει ξεκάθαρες δοκιμές αλλά δείχνει να επικεντρώνεται στο σχήμα 4-3-3 ενόψει της πρεμιέρας του με τη Βόρεια Ιρλανδία σε επίσημα ματς.

Ο Πογιέτ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του σε επίπεδο δοκιμών στην Εθνική μας ομάδα . Προτιμάει αυτές τις ημέρες να... μπερδεύει τα πρόσωπα. Ωστόσο φαίνεται μία διάθεση να πορευθεί με ένα σχήμα 4-3-3 ενώ σε δοκιμές του έχει βάλει στα μετόπισθεν παίκτες όπως οι Τσιμίκας και Χατζηδιάκος.

Βέβαια η έλευση του Μπάλντοκ για το δεξί άκρο της άμυνας τον καθιστά αυτομάτως φαβορί για τα βασικά πλάνα της Εθνικής. Η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στον 2ο όμιλο της C League του Nations League με το ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 21.45. Ακουλουθεί το Κόσοβο εκτός έδρας και μετά τα ματς με Κύπρο και Κόσοβο εντός (τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια θα γίνουν στο Πανθεσσαλικό).

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

02/06: Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα

05/06: Κόσοβο - Ελλάδα

09/06: Ελλάδα - Κύπρος

12/06: Ελλάδα - Κόσοβο

24/09: Κύπρος - Ελλάδα

27/09: Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία

Το format στο UEFA Nations League 2022-23

Στο UEFA Nations League 2022-23 (όπως αναφέρεται σχετικά και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ), οι Εθνικές ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερις λίγκες και το τρόπαιο θα διεκδικήσουν οι 4 επικεφαλής των ομίλων της League A τον Ιούνιο του 2023. Η Ελλάδα συμμετέχει στην League C (ή C League), από την οποία θα προβιβαστούν στην αμέσως ανώτερη οι τέσσερις Εθνικές που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στους ισάριθμους ομίλους της Λίγκας. Όσες ομάδες τερματίσουν τελευταίες, θα δώσουν αγώνες play outs τον Μάρτιο του 2024. Οι δύο εξ αυτών θα διατηρηθούν στην League C και οι άλλες δύο θα υποβιβαστούν στην League D.

Επί του παρόντος δεν έχει καθοριστεί το σύστημα διεξαγωγής του EURO 2024 και δεν είναι γνωστό αν θα έχει κάποια σύνδεση με το Nations League 2022-23. Οι κανονισμοί του EURO 2024 αναμένεται να εγκριθούν και να δημοσιοποιηθούν έως τον Ιούνιο του 2022.