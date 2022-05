Προπονητής εθνικής Πολωνίας: «Θέλω να δω τον Λεβαντόφσκι στη Λίβερπουλ»

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Πολωνίας, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, τοποθετήθηκε για τo μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον αρχηγό της ομάδας του να αγωνίζεται για την αγαπημένη του Λίβερπουλ.

To «σίριαλ» για το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει πολλά... επεισόδια. Ο 33χρονος επιθετικός έχει τονίσει επανειλημμένα πως το κεφάλαιο της Μπάγερν Μονάχου έχει κλείσει γι' αυτόν, όμως πρέπει να βρεθεί κάποιο κλαμπ για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πρωταθλητών Γερμανίας.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Πολωνίας, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των πρώτων υποχρεώσεων για το Nations League, ρωτήθηκε για το μέλλον του αρχηγού της ομάδας του και ανέφερε πως θα ήθελε να τον δει στη Λίβερπουλ επειδή είναι η αγαπημένη του ομάδα.

«Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόβσκι στην Λίβερπουλ, καθώς είμαι υποστηρικτής της ομάδας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο χαμογελαστός ομοσπονδιακός τεχνικός των Πολωνών.

